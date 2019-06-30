نجم العراق يخطف الأضواء في الدوري الأميركي

واستطاع ميرام أن يقدم أداء رائعاً خلال المباراة، حيث سجل ثنائية فريقه في الدقيقتين 35 و83، ليتم استبداله في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

ميرام خطف لقب أفضل لاعب في المباراة، إذ حصد أعلى تقييم في المباراة والذي بلغ 8.2 من 10.



وفيما يلي أرقام ميرام في المباراة:

التسديدات: 2.

الأهداف: 2.

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الاستحواذ: 2.2 %.

نسبة التمريرات الناجحة: 86%.

المراوغات الناجحة: 1.

دقائق اللعب: 87.

التقييم الاجمالي: 8.2/ 10