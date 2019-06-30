نجم العراق يخطف الأضواء في الدوري الأميركي

2019-06-30 | 08:34
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نجح جناح المنتخب الوطني العراقي ونادي اتلانتا يونايتد الأميركي، جستن ميرام، في خطف الأضواء بعدما قاد فريقه لفوز مهم بنتيجة 2-1 على مونتريال في الجولة الأخيرة من النصف الأول للدوري الأميركي لكرة القدم MLS.
ميرام خطف لقب أفضل لاعب في المباراة، إذ حصد أعلى تقييم في المباراة والذي بلغ 8.2 من 10.
وفيما يلي أرقام ميرام في المباراة:
التسديدات: 2.
الأهداف: 2.
الاستحواذ: 2.2 %.
نسبة التمريرات الناجحة: 86%.
المراوغات الناجحة: 1.
دقائق اللعب: 87.
التقييم الاجمالي: 8.2/ 10
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