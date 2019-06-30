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نجم العراق يخطف الأضواء في الدوري الأميركي

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2019-06-30 | 08:34

نجم العراق يخطف الأضواء في الدوري الأميركي

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نجح جناح المنتخب الوطني العراقي ونادي اتلانتا يونايتد الأميركي، جستن ميرام، في خطف الأضواء بعدما قاد فريقه لفوز مهم بنتيجة 2-1 على مونتريال في الجولة الأخيرة من النصف الأول للدوري الأميركي لكرة القدم MLS.
واستطاع ميرام أن يقدم أداء رائعاً خلال المباراة، حيث سجل ثنائية فريقه في الدقيقتين 35 و83، ليتم استبداله في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

ميرام خطف لقب أفضل لاعب في المباراة، إذ حصد أعلى تقييم في المباراة والذي بلغ 8.2 من 10.


وفيما يلي أرقام ميرام في المباراة:

التسديدات: 2.

الأهداف: 2.

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الاستحواذ: 2.2 %.

نسبة التمريرات الناجحة: 86%.

المراوغات الناجحة: 1.

دقائق اللعب: 87.

التقييم الاجمالي: 8.2/ 10

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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