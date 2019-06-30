تقرير: امريكا تراجعت عن حرب ايران وتتجه للعمليات الاستخباراتية الالكترونية

وقالت الصحيفة، إن أمريكا وحلفاءها يرون أهمية مواصلة العمل الاستخباراتي ضد إيران، لافتة الى أن العقوبات الإضافية التي فرضت على إيران لم تفلح في تركيعها.

وأوضح تقرير الصحيفة، أنه وبعد أسابيع من التهديد بشن حرب على إيران، تراجعت أمريكا إلى الوراء، ويبدو أنها قررت اللجوء إلى العمليات الاستخباراتية، إذ شنت مؤخرا هجوما عبر الانترنت على إيران، ردا منها على "هجوم إيران على ناقلات النفط"، كما حدث عام 2010 عندما سبب هجوم إلكتروني أضرار جسيمة في برنامج إيران النووي.



ونقل التقرير عن بيل بيرنز، نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق، والذي قضى عشرات السنين في التعامل مع إيران قوله: "هناك قناعة لدى الإدارة الأمريكية أن العقوبات وحدها لا تكفي" وأضاف أن "ممارسة الضغط سبب تصلبا أكبر في مواقف أية الله خامنئي ومن حوله".

ويمضي التقرير ليشرح أن سياسة الولايات المتحدة الخاصة بالهجمات عن طريق الانترنت لا تخلو من المخاطر، إذ أن الإيرانيين لديهم القدرة على استخدام ذات الهجمات مما قد يسبب تصعيدا من الجانبين.



ولم يستبعد التقرير استخدام الأسلحة التقليدية إذ نُقل عن دبلوماسيين أمريكيين قولهم، إذا دعت الحاجة إلى عمليات عسكرية على الأرض، فإن أمريكا ستعتمد على حليفتها إسرائيل، والتي بدورها ردت بالقول إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة بما في ذلك الهجمات الإلكترونية.