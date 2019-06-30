انطلاق عملية عسكرية واسعة في مناطق تشهد تحركات لـ'الإرهابيين' غرب الأنبار

أعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي، الأحد، انطلاق عملية عسكرية واسعة بإسناد طيران الجيش في مناطق تشهد تحركات لـ"الجماعات الإرهابية" غرب محافظة الأنبار.
وقال قائد عمليات الأنبار للحشد قاسم مصلح في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "بعض المناطق المستهدفة من العملية العسكرية تشهد تحركا ملحوظاً لأفراد داعش الإرهابي وفق معلومات استخبارية دقيقة، وتهدف العملية لمعالجة الأهداف وفق الخطة المعدة من قبل قيادة العمليات الأنبار للحشد والالوية المشتركة في العملية".
وأضاف مصلح، أن "العملية تشمل صحراء الرمادي الغربية مناطق (قاعدة سعد ورأس العجرمي ورأس العود ورأس النسر والناظرة والحسينية وزور حوران وقرى دحام الحرج والكعرة وام العوادين وسد الملصي)، حيث أن هذه المناطق تشهد تحركات للجماعات الإرهابية وستكون أهداف للعملية".
وأضاف مصلح، أن "العملية تشمل صحراء الرمادي الغربية مناطق (قاعدة سعد ورأس العجرمي ورأس العود ورأس النسر والناظرة والحسينية وزور حوران وقرى دحام الحرج والكعرة وام العوادين وسد الملصي)، حيث أن هذه المناطق تشهد تحركات للجماعات الإرهابية وستكون أهداف للعملية".
وأشار مصلح، إلى أن "هذه المناطق في حال تأمينها ستؤثر إيجاباً على وضع الأمني لغرب البلاد".
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