السعودية تدين الاعتداء على سفارة البحرين بالعراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت السعودية بشدة الاعتداء الذي استهدف سفارة البحرين في بغداد، الخميس.
وأعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، في بيان، الأحد، عن إدانة المملكة لهذه الأحداث التي تتنافى مع أبسط قواعد الأعراف الدبلوماسية، وتخالف جميع المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
ورحبت المملكة بموقف الحكومة العراقية من الاعتداء المرفوض، وما اتخذته من إجراءات لتوفير الحماية اللازمة لتأمين سلامة البعثة البحرينية.
وأهاب المصدر في ختام تصريحه، بقدرة كل من البحرين والعراق على تجاوز تلك الحادثة.
وأكد المصدر وقوف المملكة إلى جانب الدولتين الشقيقتين في كل المساعي التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
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