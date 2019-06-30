مون جيه إن: ترامب صانع السلام في شبه الجزيرة الكورية

قال مون جيه-إن، رئيس كوريا الجنوبية، الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب هو صانع السلام في شبه الجزيرة الكورية.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي قبيل رحلتهما إلى المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين: "أتفق مع الرئيس ترامب على ضرورة تحقيق هدف نزع السلاح النووي".

وأكد مون جيه-إن أن "الزعيمين الأمريكي والكوري الشمالي سيلتقيان في المنطقة المنزوعة السلاح اليوم".

وأشار إلى أن المصافحة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ستكون "معلماً مهماً" في عملية نزع سلاح كوريا الشمالية النووي.



وأوضح رئيس كوريا الجنوبية أنه لن يلتقي زعيم كوريا الشمالية في المنطقة منزوعة السلاح.

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من جانبه، قال الرئيس ترامب: "سنرى ما سيحدث اليوم مع زعيم كوريا الشمالية قبل التفكير في قمة أخرى".

وأكد في تصريحات صحفية أن "اللقاء مع زعيم كوريا الشمالية في المنطقة منزوعة السلاح سيكون قصيراً جداً".

ولفت ترامب إلى أنه ليس "في عجلة" للتوصل لاتفاق مع كوريا الشمالية بشأن أسلحتها النووية.

وكانت المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية توقفت منذ اجتماع الزعيمين في فبراير/شباط، عندما أخفقا في تجاوز الخلافات بين مطالب الولايات المتحدة لنزع سلاح كوريا الشمالية النووي ومطالب بيونج يانج بتخفيف العقوبات.

ويأتي هذا اللقاء المفاجئ بعد مرور 4 أشهر على قمة هانوي بين ترامب وكيم، والتي باءت بالفشل لعدم إحراز أي تقدم في ملف نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية. ومنذاك تراوح المفاوضات بين البلدين مكانها.

ووصل الرئيس الأمريكي، السبت، إلى كوريا الجنوبية، وهبط بطائرته في قاعدة أوسان الجوية في جنوب سيؤول.

ويعد اللقاء المرتقب هو الثالث بين الرجلين بعد قمتي سنغافورة في حزيران/يونيو وهانوي في شباط/فبراير 2019.