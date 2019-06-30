ترامب يصل إلى المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين

اعلن متحدث باسم البيت الأبيض: ان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ وصل إلى المنطقة المنزوعة ​السلاح​ بين الكوريتين.

وكان رئيس ​كوريا الجنوبية​ مون جاي إن أعلن ان "قمة كورية شمالية أميركية ستعقد بين الرئيس دونالد ترامب وزعيم ​كوريا الشمالية​ ​كيم جونغ أون​ في المنطقة منزوعة السلاح اليوم".

ووصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب لكوريا الجنوبية في زيارة تستمر حتى الغد، وكان قد دعا نظيره الكوري الشمالي للقاءه بالمنطقة منزوعة السلاح. وأكد ترامب، أنه يوجد بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون"شعور طيب" و"علاقة جيدة" وإنه يأمل بلقائه في المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين في وقت لاحق اليوم.