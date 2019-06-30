معاريف: السلطة الفلسطينية تفرج عن رجل أعمال شارك في ورشة البحرين

أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن "​السلطة الفلسطينية​ أطلقت سراح رجل الأعمال، صلاح أبو مياله، من ​الخليل​، بعد أن تم اعتقاله أثناء عودته من المشاركة في ورشة ​البحرين​"، مشيرة الى أن "الإفراج عن أبو مياله تم مساء السبت، بعد خطاب أرسلته ​السفارة الأميركية​ للسلطة الفلسطينية، وحمل صيغة التهديد".

وكان مصدر أمني فلسطيني ذكر أن ​المخابرات الفلسطينية​ اعتقلت، يوم السبت، فلسطينيا كان قد شارك في ​مؤتمر​ ​المنامة​ الاقتصادي الذي عقد في البحرين قبل أيام وقاطعته السلطة الفلسطينية. وأكد المصدر أن السلطة الفلسطينية اتخذت قرارا باعتقال كل فلسطيني شارك في أعمال ورشة المنامة الاقتصادية.

وعقدت تلك الورشة في العاصمة البحرينية يومي 25 و26 حزيران بدعوة من ​الولايات المتحدة​، لعرض الجانب الاقتصادي من ما يعرف بـ"صفقة القرن" التي يتبناها الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​.