الحكومة الإيرانية ألغت تأشيرة السفر للمواطنين الصينيين

أعلن مساعد منظمة ​السياحة​ ال​إيران​ية، ولي تيموري، أن الحكومة ألغت تأشيرة دخول الصينيين إلى إيران من جانب واحد. وكان المتحدث باسم ​الحكومة الإيرانية​ ​علي ربيعي​، أعلن أن روحاني أصدر إيعازا بعدم ختم جوازات سفر السياح الأجانب في جميع مطارات البلاد، موضحا أن هذا القرار اتخذ من أجل مواجهة ​الإرهاب​ الاقتصادي الذي تقوم به ​الولايات المتحدة​ ضد الشعب الإيراني، وكذلك من أجل جذب المزيد من السياح إلى البلاد.

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