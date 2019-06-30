أعلن رئيس ​كوريا الجنوبية​ مون جاي إن ان "قمة كورية شمالية أميركية ستعقد بين الرئيس ​دونالد ترامب​ وزعيم ​كوريا الشمالية​ ​كيم جونغ أون​ في المنطقة منزوعة ​السلاح​ اليوم". ووصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب لكوريا الجنوبية في زيارة تستمر حتى الغد، وكان قد دعا نظيره الكوري الشمالي للقاءه بالمنطقة منزوعة السلاح. وأكد ترامب، أنه يوجد بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون"شعور طيب" و"علاقة جيدة" وإنه يأمل بلقائه في المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين في وقت لاحق اليوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس كوريا الجنوبية:قمة كورية شمالية أميركية في المنطقة منزوعة السلاح اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.