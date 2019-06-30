أفادت السلطات ​المكسيك​ية، بأن مسلحين مجهولين قتلوا منسق الموسيقى الإلكترونية ال​إسرائيل​ي رونين دهان المعروف أيضا باسم بيربليكس خلال هجوم على ناد للرقص في مدينة سان لويس بوتوسي بوسط المكسيك، موضحة انه أصيب ثلاثة آخرين. وأوضح مكتب النائب العام إن من المعتقد أن دهان كان يؤدي عرضا في النادي وتم التعرف عليه من الوثائق التي كانت معه وإنه كان مواطنا إسرائيليا.

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كانت هذه تفاصيل خبر مقتل إسرائيلي واصابة آخرين إثر إطلاق نار في ناد ليلي في المكسيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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