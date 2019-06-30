الشرطة البريطانية: مقتل امرأة حامل بحادث طعن بلندن

أعلنت ​الشرطة البريطانية​ إن امرأة حامل في شهرها الثامن تقريبا قتلت طعنا في لندن وأن جنينها يرقد في حالة حرجة، واستدعيت الشرطة لموقع في جنوب لندن فجرا حيث عثرت على ​المرأة​ البالغة من العمر 26 وهي مصابة، وتمت ولادة الطفل ونقل للمستشفى.

وألقت السلطات القبض على رجل يبلغ من العمر 37 عاما للاشتباه به في القتل.

وأوضحت بيانات رسمية أنه جرى تسجيل 285 حالة وفاة نتيجة طعن في انجلترا وويلز العام الماضي وهي أعلى نسبة منذ بدء التسجيل قبل أكثر من 70 عاما.