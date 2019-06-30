سلطات إندونيسيا والهند ترفعان حجم التبادل التجاري بينهما إلى 50 مليار دولار

وذكرت صحيفة "كومباس" الإندونيسية، أن الرئيس، ​جوكو ويدودو​، التقى مع رئيس الوزراء الهندي، ​ناريندرا مودي​، على هامش ​قمة العشرين​ التي اختتمت أعمالها أمس في مدينة أوساكا اليابانية، مشيرة الى أن ويدودو ومودي اتفقا خلال اللقاء على زيادة حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين ليصل إلى 50 مليار ​دولار​ بحلول عام 2025.

ولفتت إلى أن الزعيمين تبادلا أيضا وجهات النظر فيما يخص قضايا ​الأمن​ البحري والدفاع والتجارة والاستثمار وتعميق العلاقات الثنائية.

ووفقا لوكالة الإحصاء الإندونيسية، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 18.9 مليار دولار عام 2017.