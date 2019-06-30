وذكرت صحيفة "كومباس" الإندونيسية، أن الرئيس، جوكو ويدودو، التقى مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، على هامش قمة العشرين التي اختتمت أعمالها أمس في مدينة أوساكا اليابانية، مشيرة الى أن ويدودو ومودي اتفقا خلال اللقاء على زيادة حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين ليصل إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2025.
ولفتت إلى أن الزعيمين تبادلا أيضا وجهات النظر فيما يخص قضايا الأمن البحري والدفاع والتجارة والاستثمار وتعميق العلاقات الثنائية.
ووفقا لوكالة الإحصاء الإندونيسية، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 18.9 مليار دولار عام 2017.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات إندونيسيا والهند ترفعان حجم التبادل التجاري بينهما إلى 50 مليار دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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