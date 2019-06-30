عبدالله: أين أصبح مرسوم تعيين مراقبي الجمارك الناجحين؟

سأل عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "أين أصبح مرسوم تعيين مراقبي ​الجمارك​ الناجحين؟ المؤسسة تعاني نقصا فادحا من المراقبين في ملاكها، وجلهم من الإكفاء. من موقعي الحزبي والوطني أطالب بالعدالة لجميعهم، ومن موقع تمثيلي للشوف واقليمه الذي أعتز به، اعترض على الغبن اللاحق بخيرة أبناء منطقتي من بينهم!".

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