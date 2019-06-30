هاشم دعا لإصدار مراسيم الناجحين في مباراة الخدمة المدنية

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "قمة الانصاف والعدالة إصدار مراسيم الناجحين في مباراة الخدمة المدنية واذا استمر المعنيون بإغفال هذا الحق، عبثا يحاولون اعادة ثقة شباب ​لبنان​ بدولتهم وهذه مسؤولية ​الكتل النيابية​ لإنصافهم في مواد ​الموازنة​ هذا اقتراحنا في ​كتلة التنمية والتحرير​".

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