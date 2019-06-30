شكرا لقرائتكم خبر عن وفد البرلمان بإيطاليا: عرضنا الخطوات الإيجابية لتعزيز دور المرأة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة دينا عبد العزيز، عضو وفد البرلمانيات المسافر لإيطاليا، أن الوفد المصرى عرض بفخر الخطوات الإيجابية التى تتم فعليا لتعزيز دور المرأة فى مصر، وأكد الوفد فى كثير من اللقاءات على أن الرئيس عبدالفتاح السيسى داعم قوى لدور المرأة المصرية.

وأضافت النائبة دينا عبد العزيز، أن وفد النائبات أكدن على التعديلات الدستورية أعطت للمرأة 25% من مقاعد البرلمان على الأقل، وأن قانون الإدارة المحلية أعطى للمرأة 25% من مقاعد المجالس المحلية، وأنه تم تغليظ عقوبات جرائم العنف ضد المرأة، وتغليظ العقوبة فى حالة الحرمان من الميراث أو حجب المستندات وغيرها من الخطوات الإيجابية التى تفخر بها المرأة المصرية.

وأوضحت أن الزيارة كانت لأماكن مختلفة تضمنت منظمات حقوق المرأة، وزيارة وزارة الاقتصاد، بجانب المشاركة فى لقاء بمجلس الوزراء الإيطالى حضره المسؤولين عن برنامج تعزيز دور المرأة ومكافحة العنف، بجانب زيارة لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ بحضور عدد كبير من الأعضاء ورئيس اللجنة.