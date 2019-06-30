​مقتل 4 أشخاص على الأقل في إطلاق نار على حانة بالبرازيل

محمد اسماعيل - القاهرة - ريو دي جانيرو (د ب أ)
قتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب شخص أخر في حانة في مدينة بلفورد روكسو بولاية ريو دي جانيرو البرازيلية أمس السبت، وسط تقارير تفيد بقيام مجموعة من الرجال بإطلاق النار عليهم.
وذكر المكتب الصحفي لإدارة الإطفاء أن السكان نقلوا عددا غير معروف من الأشخاص إلى المستشفيات بعد حادثة ليلة السبت ولم تعرف حالتهم، الأمر الذي زاد من المخاوف من أن يكون عدد القتلى أكبر.
ولم تكشف السلطات عن الدافع وراء اطلاق النار.
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