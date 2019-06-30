مقتل امرأة حبلى طعناً في لندن.. ورضيعها في حالة حرجة

قالت الشرطة البريطانية إن امرأة حبلى في شهرها الثامن تقريباً قتلت طعناً في لندن وإن مولودها يرقد في حالة حرجة.

واستدعيت الشرطة لموقع في جنوب لندن فجراً حيث عثرت على المرأة البالغة من العمر 26 وهي مصابة. وتمت ولادة الطفل ونقل للمستشفى.

وألقت السلطات القبض على رجل يبلغ من العمر 37 عاماً للاشتباه به في القتل.

وتقول بيانات رسمية إنه جرى تسجيل 285 حالة وفاة نتيجة طعن في إنجلترا وويلز العام الماضي، وهي أعلى نسبة منذ بدء التسجيل قبل أكثر من 70 عاماً. اقرأ أيضاً...شرطة لندن تتوجه إلى منزل مرشح رئاسة الحكومة البريطانية بعد بلاغ

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