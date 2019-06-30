ترامب: لست في عجلة لإبرام اتفاق مع الصين

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه على الرغم من أن اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينج أفضل مما كان متوقعاً فإنه ليس "في عجلة" لإبرام اتفاق تجاري.

وقال ترامب أيضاً إنه لن يزيد التعريفات الجمركية الحالية على الصين.

وأضاف ترامب على تويتر "لست في عجلة ولكن الأمور تبدو جيدة للغاية" مشيراً إلى المحادثات الجارية بين واشنطن وبكين.

وقال " نوعية الاتفاق أهم بكثير بالنسبة لي من السرعة".

وتمكن الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج من تفادي الأسوأ السبت خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا، بإعلانهما هدنة في حربهما التجارية، لكن استئناف الحوار هذا بين أكبر اقتصادين في العالم لم يترافق مع أي جدول زمني.

وطغت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين مرة جديدة على البرنامج الرسمي لقادة أكبر عشرين اقتصاد في العالم الذين اختلفوا هذه السنة حول المناخ، بعيداً عن الحكومة العالمية المتناغمة التي حددوها هدفاً لهم في اجتماعهم الأول عام 2008.

وأكد ترامب أنه لا ينوي "إضافة" رسوم جمركية على الواردات الصينية ولا إلغاء بعضها، "على الأقلّ في الوقت الراهن" مشيراً إلى أن المفاوضات ستستأنف بين البلدين.

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وانقطعت المفاوضات بشكل مفاجئ في مايو، وهددت واشنطن بعد ذلك بفرض رسوم جمركية مشددة جديدة على البضائع الصينية المستوردة، لتشمل بذلك هذه التدابير العقابية مجمل الواردات السنوية من الصين وقيمتها أكثر من 500 مليار دولار.

وإن كان هذا الاحتمال الذي كان سيشكل ضربة للاقتصاد العالمي، بات مستبعداً في الوقت الحاضر، فلم ترد تفاصيل من أي من الطرفين حول شروط الهدنة والجدول الزمني للمحادثات.

في المقابل، طرح الرئيس الأميركي ولو بصورة مبهمة احتمال تليين القيود الأميركية المفروضة على مجموعة "هواوي" الصينية العملاقة التي تشكل نقطة شائكة في الخلاف التجاري بين البلدين.

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