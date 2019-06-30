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الان تتابع كيم يونج أون يقبل دعوة للقاء ترامب في المنطقة منزوعة السلاح والان مع التفاصيل
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على الحدود بين البلدين
بيونج يانج -الخليج 365:
أعلن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن اليوم الأحد أن الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون وافق على لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المنطقة الحدودية منزوعة السلاح بين الكوريتين.
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