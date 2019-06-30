الان تتابع كيم يونج أون يقبل دعوة للقاء ترامب في المنطقة منزوعة السلاح والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 4 دقائق - 7:26 ص, 30 يونيو 2019 م التعليقات: 0 على الحدود بين البلدين بيونج يانج -الخليج 365: أعلن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن اليوم الأحد أن الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون وافق على لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المنطقة الحدودية منزوعة السلاح بين الكوريتين.

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