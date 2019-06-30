إيران تتجاوز الحد المسموح لليورانيوم رداً على إجتماع فيينا

قالت وكالة فارس للإنباء الإيرانية، أن طهران ستتخطى قريباً الحد الأقصى لكمية اليورانيوم المخصب المنصوص عليها في الاتفاق النووي؛ وذلك بعدما أخفقت الدول الموقعة على الاتفاق في تلبية مطالب طهران، الخاصة بحمايتها من العقوبات الأمريكية .

ونقلت الوكالة عن مسؤول إيراني قوله، أنه نظراً لأن اجتماع اللجنة في فيينا لم يأبه لمطالب إيران العادلة؛ فإن إيران عازمة على تقليص التزاماتها الواردة بالاتفاق، وسيتم قريباً تجاوز حد كمية اليورانيوم المخصب وقدرها 300 كيلوجرام .

وكان مبعوث إيران لاجتماع فيينا، الذي ضم الدول الموقعة على الاتفاق المبرم في عام 2015 قال الجمعة، إن البلدان الأوروبية لم تقدم سوى القليل؛ لإقناع طهران بالتراجع عن خططها؛ الهادفة إلى تجاوز الحدود التي فرضها الاتفاق.

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وكانت سبع دول أوروبية؛ هي: النمسا، وبلجيكا، وفنلندا، وهولندا، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، شددت على الأهمية القصوى، التي تعلقها على المحافظة على الاتفاق النووي المبرم مع إيران. كما أكدت وجوب وفاء إيران بالتزاماتها التي نص عليها الاتفاق النووي.

وأعربت الدول الأوروبية المشاركة في الاجتماع المنعقد في فيينا أنها مدركة للصعوبات القائمة في وجه تنفيذ الجزء الاقتصادي من الاتفاق.

وذكرت أنها تعمل مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وكذلك مع قسم العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي؛ من أجل وضع قنوات تسهل التجارة المشروعة والعمليات المالية مع إيران.