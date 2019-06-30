شاهد .. إحتراق حافلة في إيران كان تقل زواراً أجانب إلى قم

تداول ناشطون إيرانيون، فيديو، لإحتراق حافلة ركاب كانت تقل زوارًا أجانب، السبت، إلى مدينة قم جنوبي العاصمة الإيرانية طهران .
وبشأن الحادثة، نقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، عن رئيس مركز الطوارئ الطبية بمدينة أردبيل (شمال غرب)، مجيد غريباني، أنّ حريقًا شب عصر اليوم في حافلة كانت تقل زوارًا آذريين (من دولة آذربيجان) كانت متجهة في زيارة إلى مدينة قُم.
وأضاف غريباني أن قوات الحماية المدنية توجهت إلى موقع اشتعال الحافلة وأن الحادثة لم تسجل أي إصابات في صفوف الركاب .
وأوضح مجيد غريباني، أنّ الحافلة كانت تقل 54 شخصًا من الزوار الأجانب حيث كانت الحافلة في طريقها إلى مدينة قم .. لافتًا إلى عدم وضوح أسباب اشتعال الحافلة وتحرك السلطات الأمنية لكشف أسباب وقوع الحادث .
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