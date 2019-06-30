شاهد .. ظاهرة الغش في مدارس قطر تخرج عن السيطرة

كشف فيديو نشرته منصة قطريليكس على حسابها في موقع التواصل الإجتماعي، تويتر، عن خروج ظاهرة الغش في مدارس قطر عن السيطرة، مرجعاً سبب ذلك إلى إهمال وزارة التربية والتعليم القطرية .
كما كشف الفيديو عن قيام المواطنين نشر صورا لمجموعات مغلقة ينشئها الطلاب بمواقع التواصل لتبادل الأسئلة .
وأكدت تقارير إعلامية سابقة، عجز وزارة التربية والتعليم القطرية، عن إيجاد حل لأزمة انتشار ظاهرة الغش في الاختبارات بين الطلاب.
وتشير التقارير التي يتم تداولها سنوياً عن سير أداء الإمتحانات في مدارس قطر، عن تراجع كبير في العملية التعليمية بسبب إنتشار الغش .
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