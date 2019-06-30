الرئيس التركي يطالب ابن سلمان بالكشف عن قتلة خاشقجي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولي عهد السعودية محمد بن سلمان بالكشف عن قتلة خاشقجي، مؤكدا ضرورة أن يحاكم القتلة في تركيا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت إنه يتعين على ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان الكشف عن قتلة الصحفي جمال خاشقجي مضيفا أن بعض الجوانب المتعلقة بالجريمة لا تزال خفية.

وأضاف في مؤتمر صحفي خلال قمة مجموعة العشرين في اليابان أن فريقا من 15 شخصا وصل إلى اسطنبول قبل مقتل خاشقجي هو المسؤول عن الجريمة.