أشار وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها بقيادة روسيا ستمدد على الأرجح اتفاقها لخفض إنتاج النفط تسعة أشهر وإنه ليس هناك حاجة للقيام بتخفيضات أكبر.
وأضاف أن "الطلب بدأ يخف قليلا ولكن أعتقد إنه مازال قويا، وأعتقد أن السوق ستتوازن خلال ما بين الستة أشهر والتسعة أشهر المقبلة".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أشار إلى أن "روسيا و السعودية اتفقتا على موقف واحد بشأن مستقبل صفقة "أوبك+" وستقفان إلى جانب تمديدها بالحجم الحالي للتخفيضات في إنتاج النفط.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد الفالح:"أوبك" ستمدد على الأرجح اتفاق خفض إنتاج النفط لتسعة أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.