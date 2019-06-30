خالد الفالح:"أوبك" ستمدد على الأرجح اتفاق خفض إنتاج النفط لتسعة أشهر

أشار وزير ​الطاقة​ السعودي ​خالد الفالح​، إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها بقيادة ​روسيا​ ستمدد على الأرجح اتفاقها لخفض إنتاج ​النفط​ تسعة أشهر وإنه ليس هناك حاجة للقيام بتخفيضات أكبر.

وأضاف أن "الطلب بدأ يخف قليلا ولكن أعتقد إنه مازال قويا، وأعتقد أن السوق ستتوازن خلال ما بين الستة أشهر والتسعة أشهر المقبلة".

وكان الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ قد أشار إلى أن "روسيا و ​السعودية​ اتفقتا على موقف واحد بشأن مستقبل صفقة "أوبك+" وستقفان إلى جانب تمديدها بالحجم الحالي للتخفيضات في إنتاج النفط.