أعلنت وزارة الدفاع التركية أن أحد مواقع المراقبة التابعة لها في منطقة إدلب بشمال سوريا تعرض لهجوم بقذائف مورتر من مناطق خاضعة لسيطرة قوات الحكومة السورية من دون سقوط إصابات.
وأوضحت الوزارة أن ممثلاً لروسيا في المنطقة تدخل على الفور لوقف الهجمات، محذرة من أنها أتمت الاستعدادات للقيام بالرد اللازم إذا استمرت الهجمات.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الدفاع التركية: تعرّض موقع مراقبة في إدلب لهجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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