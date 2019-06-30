وزارة الدفاع التركية: تعرّض موقع مراقبة في إدلب لهجوم

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ أن أحد مواقع المراقبة التابعة لها في منطقة إدلب بشمال ​سوريا​ تعرض لهجوم بقذائف مورتر من مناطق خاضعة لسيطرة قوات ​الحكومة السورية​ من دون سقوط إصابات.

وأوضحت الوزارة أن ممثلاً ل​روسيا​ في المنطقة تدخل على الفور لوقف الهجمات، محذرة من أنها أتمت الاستعدادات للقيام بالرد اللازم إذا استمرت الهجمات.