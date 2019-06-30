سيف المسيح

الله محبة ولكن ​المسيح​، استعمل في ​الانجيل​ سلاحا غير مألوف له، لا بل غير موجود في مصطلح ​المحبة​ وهو السيف.

الا ان الله يعلم تماما ضعف ​الانسان​، وان المحبة في احيان كثيرة، تكون في نظر الانسان بمثابة سيف يفصل حدّه بينه وبين الآخرين.

انه سيف الحقيقة والمحبة، السيف الذي لا يلين ولا يتغيّر كرمى لأحد، السيف الثابت في رفض الحقد والبغض والشر والكذب والخبث والاسترضاء، السيف الذي يجعل الانسان يبذل نفسه في سبيل الآخرين حتى الموت وتقديم ذاته ذبيحة ترضي الله.

وكما ان سلام المسيح ليس كسلام ​العالم​، فسيفه ايضا يختلف عن مفهوم سيف العالم.