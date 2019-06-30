شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة البرلمان" تناقش الأسبوع المقبل ملف البوابات الإلكترونية بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، إن اللجنة ستناقش في اجتماعها الأسبوع المقبل، ملف عدم تشغيل البوابات الالكترونية بمطار القاهرة الدولى على الرغم من افتتاحها منذ أكثر من أربعة أعوام، في ضوء طلب النائبة مى البطران.

وأضاف "صدقى" في تصريح لـ ”الخليج 365” أن طلب النائبة تضمن ضرورة تفعيل خدمة البوابات الإلكترونية للتماشي مع الاتجاه العام للدولة في التحول الرقمي في كافة القطاعات.

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وأشار رئيس اللجنة، إلى أن هناك طلب آخر للنائبة مى البطران أيضاً وستناقشه اللجنة، عن عدم التنسيق بين وزارتي المالية والطيران المدني لتحديد المكان المناسب لوضع ماكينات التفتيش الذاتي (تفتيش الجسم)، حسب الحاجة بما يحقق الغرض من وجودها، نظراً لتواجدها على أبواب الخروج في المطارات المصرية على الرغم من تواجدها على أبواب الدخول في معظم مطارات العالم.