حالة الطقس: أجواء صيفية معتدلة والحرارة ضمن معدلاتها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي، اليوم الأحد، أن لا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة وتبقى ضمن معدلاتها، وتكون الأجواء غائمة جزئيا ومنعشة في فترة الصباح الباكر مع فرصة لهطول رذاذ خصوصا في الشمال والساحل، ومع ساعات النهار ترتفع درجات الحرارة وتكون الأجواء صيفية اعتيادية في مختلف المناطق الجبلية العالية والمتوسطة ويسود طقس حار نسبيا إلى حار في المناطق السهلية والمنخفضة وطقس حار جدا في الأغوار والبحر الميت. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية وتتحول أحيانا إلى شمالية غربية.

لا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة، يوم الإثنين، حيث يسود في المناطق الجبلية والساحلية طقس صيفي اعتيادي في ساعات النهار ومائل للحرارة في وقت الظهيرة ومنعش ولطيف في ساعات المساء والليل والفجر الباكر. بينما يسود جو حار في المناطق السهلية القريبة من الساحلية وجو حار جداً في الأغوار والبحر الميت الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم

بينما في يوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ولكن تبقى الأجواء صيفية اعتيادية، بحيث يسود طقس حار نسبيا نهارا في الجبال ومعتدل ليلا، بينما يسود طقس صيفي حار في المناطق السهلية والأغوار بشكل عام، الرياح شمالية غربية رطبة خفيفة السرعة والبحر هادئ.

لا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة، يوم الأربعاء، مع بقاء الجو صيفيا اعتياديا خاصة في المناطق الجبلية وتبقى الأجواء معتدلة بشكل عام ليلا ومنعشة في القمم الجبلية. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.

يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف للغاية بالكاد سيصل إلى درجة مئوية واحدة فقط عن يوم الأربعاء. وتبقى الأجواء الصيفية العادية عموما هي المسيطرة في كافة المناطق. ويسود جو حار في المناطق السهلية وحرارة شديدة في مناطق الأغوار وأريحا والبحر الميت. الرياح غربية إلى جنوبية غربية.