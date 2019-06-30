بومبيو: حزب الله يخطط لهجمات في أوروبا بدعم إيراني

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن مليشيا حزب الله مستمرة في التخطيط لهجمات بأوروبا وحول العالم بدعم من إيران.
وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن "واشنطن ترحب بتصنيف كوسوفو لحزب الله كمنظمة إرهابية".
ودعا بومبيو جميع دول العالم لوقف تلك المنظمة الإرهابية عن تمويل عملياتها الدموية.
وكان بومبيو أكد في تصريحات سابقة أن بلاده لن تتسامح أو تتساهل مع مليشيا حزب الله الإرهابية، وما تقوم به من دور تخريبي في المنطقة.
وأكد بومبيو أن بلاده ستواصل الضغط على النظام الإيراني لتغيير سلوكه، ومحاربة الحرس الثوري.
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