ترامب: علاقتي طيبة مع زعيم كوريا الشمالية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يوجد بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون "شعور طيب" و"علاقة جيدة".

وأعرب ترامب خلال لقاء مع مجموعة من رؤساء قطاع الأعمال بكوريا الجنوبية من بينهم رؤساء شركات سامسونج وهيونداي وإس كيه، عن أمله بلقاء كيم في المنطقة المنزوعة السلاح، التي تفصل بين الكوريتين في وقت لاحق، الأحد.



وأضاف: "سأذهب إلى المنطقة المنزوعة السلاح، وأدرك أنهم يريدون الاجتماع وأحب أن أقول مرحباً".

وكان الرئيس الأمريكي وصل إلى كوريا الجنوبية، السبت، بعد دعوته الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى عقد لقاء في المنطقة منزوعة السلاح، التي تقسم شبه الجزيرة الكورية.

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ووصفت كوريا الشمالية عرض الرئيس الأمريكي المفاجئ بـ"المثير للاهتمام"، لكنها أكدت عدم تلقيها طلباً رسمياً بذلك بعد.





وتبذل جهود دولية لاستئناف عملية التفاوض التي بدت أنها وصلت إلى طريق مسدود، منذ فشل القمة الثانية في هانوي بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون وترامب في فبراير/شباط الماضي.

ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق حول تخفيف العقوبات الدولية على كوريا الشمالية، وحول الإجراءات التي يفترض أن تتخذها بيونج يانج في المقابل.

ونفى الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن، مؤخراً، أن تكون المفاوضات حول الملف النووي بين واشنطن وبيونج يانج قد وصلت إلى "طريق مسدود"، داعياً إلى التحلي بالصبر بعد 70 عاماً من "انعدام الثقة" بين الطرفين.