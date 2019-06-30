العراق .. ميليشيا إيران تستبق مظاهرات مناهضة لها بحملة اعتقالات

استبقت مليشيات الحشد الشعبي التابعة لإيران وقوات أمنية عراقية, مظاهرات مناهضة لها، تشهدها محافظة البصرة، اليوم الأحد، بحملة اعتقالات واسعة في المحافظة.

وأحتشد المئات من أهالي البصرة مساء السبت، أمام مبنى المحافظة القديم في منطقة العشار وسط البصرة؛ احتجاجاً على نقص الخدمات وانعدام فرص العمل وسيطرة الأحزاب والمليشيات التابعة لإيران على موارد المحافظة وملاحقتها المستمرة للناشطين والمتظاهرين المطالبين بحقوق المحافظة وسكانها، وفرقت المليشيات المتظاهرين.

ونقل موقع العين الإخبارية، عن النقيب عقيل كاظم، الضابط بشرطة البصرة أن قوات مكافحة الشغب اعتقلت العشرات من المتظاهرين، لفرض الأمن وضبط الأوضاع داخل البصرة ومنع وقوع أعمال شغب، وحالياً الأوضاع تحت السيطرة والقوات الأمنية منتشرة في كل أنحاء البصرة .

وأشار الموقع، إلى أن القوات الأمنية العراقية في البصرة، "شاركت قوة مكونة من مليشيات عصائب أهل الحق والنجباء وكتائب حزب الله العراق في فض تظاهرات البصرة".

وأكدت المعلومات أن "المليشيات هي التي أطلقت الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين ونفذت حملة اعتقالات عشوائية في صفوفهم".

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وأشارت إلى أن "عناصر المليشيات المشاركة في تفريق التظاهرات كانت ملثمة، وما زالت عمليات ملاحقة المتظاهرين مستمرة من قبل المليشيات في عدد من أحياء البصرة".

وقال عضو تنسيقية المظاهرات في البصرة، أمجد المالكي، لـ"العين الإخبارية": "بعد ساعة من بدء المظاهرات، انطلق المتظاهرون في شوارع العشار قاصدين دار استراحة المحافظة، للاحتجاج السلمي على الأوضاع في المدينة، لكن قوات مكافحة الشغب وقوات الصدمة (قوة تابعة لشرطة طوارئ البصرة) اعترضت المتظاهرين واستخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، واعتقلت عدداً منهم".

وبيّن أن "ملاحقة المتظاهرين ومنعهم من التجمع من قبل القوات الأمنية استمرت حتى الساعة التاسعة مساء في شوارع المدينة".

وأكد المالكي أن "مطالب المتظاهرين تتمثل في إنصاف احتجاجات العام الماضي، ومحاسبة المتسببين، وتوفير الخدمات وفرص العمل، والمطالبة باستقالة الحكومة المحلية في المحافظة بشقيها التشريعي والتنفيذي، وإنهاء نفوذ المليشيات".

وفرقت القوات الأمنية تجمعاً لأكثر من ١٠٠ متظاهر على الطريق الرئيسي الرابط بين مركز مدينة البصرة وقضاء الزبير جنوب غربها، الذي يحتضن العديد من حقول وشركات النفط في المحافظة، وأغلقت الطريق بعد دعوات من المتظاهرين للتوجه، الأحد، إلى قطع الطرق المؤدية لحقول النفط.