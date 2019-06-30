ترامب:آمل لقاء زعيم كوريا الشمالية في المنطقة المنزوعة السلاح

أشار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إلى انه يوجد بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي ​كيم جونغ أون​ "شعور طيب" و"علاقة جيدة"، لافتا إلى انه يأمل بلقائه في المنطقة المنزوعة ​السلاح​ التي تفصل بين الكوريتين في وقت لاحق اليوم الأحد.

وقال ترامب لمجموعة من رؤساء قطاع الأعمال ب​كوريا الجنوبية​ من بينهم رؤساء شركات سامسونج وهيونداي وإس كيه. "سأذهب إلى المنطقة المنزوعة السلاح وأدرك أنهم يريدون الاجتماع وأحب أن أقول مرحبا، مؤكدا أنه "سيكون لقاء قصيرا للغاية".

هذا ووصل ترامب إلى سيئول في ساعة متأخرة من مساء السبت لإجراء محادثات مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن بعد حضوره اجتماع قمة ​مجموعة العشرين​ في مدينة أوساكا اليابانية.