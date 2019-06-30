أوضح مصدر شارك في إعداد ملف المحادثات عبر صحيفة "الشرق الأوسط" أن "زيارة وزيرة الدفاع الفرنسية ​فلورانس بارلي​، الى ​بيروت​ تأتي في وقت مهم بالنسبة للتصعيد الأميركي - الإيراني واستمرار القتال في ​سوريا​ أو التجديد لقوات "اليونيفيل"، وأهميتها تعود إلى علاقة ​فرنسا​ الخاصة ب​لبنان​، كما أن الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ يولي لبنان عناية خاصة وكان وراء تنظيم مؤتمر "سيدر" ويدعو إلى إكمال الإصلاحات بعد إقرار ​مجلس النواب​ ​الموازنة​، وينتظر أن يقوم ماكرون بزيارة إلى لبنان ردا على دعوة وجهها إليه ​الرئيس ميشال عون​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر للشرق الأوسط: زيارة وزيرة دفاع فرنسا لبيروت تأتي في وقت مهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.