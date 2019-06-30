مصادر الحياة: الحريري لن يستقيل لكنه سيلجأ إلى تغيير تحالفاته

أشار مصدر سياسي معني بالجهود من أجل ترتيب العلاقات بين أركان الحكم في ​لبنان​ لـ"الحياة" إن الامتحان الرئيسي لمدى نجاح هذه الجهود في الأسابيع المقبلة هو مدى قدرة أطرافها على التوافق على التعييينات الإدارية في المواقع الشاغرة أو التي تحتاج إلى تغييرات فيها.

وأوضح المصدر أن السجالات التي اندلعت منذ منتصف شهر أيار الماضي، وهدأت قبل منتصف حزيران بلقاء رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ مع ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، في 13 حزيران ثم اجتماع رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ مع الحريري، انتهت إلى تجديد التزام التسوية بين الجانبين والتي أطلقت التعاون بينهما بانتخاب العماد عون للرئاسة الأولى، لكن بعض مواضيع الخلاف وعناوينها تطل برأسها من خلال موضوع ​التعيينات​ الإدارية التي يبدو الخلاف عليها مستمرا لجهة دور كل فريق في المواقع الإدارية الرئيسة المطلوب اتخاذ قرارات في شأنها.

وأشار المصدر السياسي نفسه لـ"الحياة"، إلى أن التعيينات تختزل عناوين أكبر منها، حيث تعود شعارات من نوع استرداد الحقوق، وتحقيق الشراكة... التي كان التباين في مقاربتها خلال المرحلة السابقة وراء اندلاع السجالات السياسية والتلفزيونية، إلى الواجهة في التعاطي مع التعيينات، أصغرها وأكبرها، ما يطرح مسألة الصلاحيات داخل السلطة التنفيذية بين الرئاستين الأولى والثالثة.

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وأوضحت مصادر مطلعة على المداولات التي جرت بين أركان التسوية أن "المرحلة المقبلة قد لا تشهد تحولات كبرى على هذا الصعيد لكن يفترض رصد تعديلات في الأداء السياسي لهؤلاء الفرقاء، أو "دوزنة للتحالفات" خصوصا أن التأويلات بإمكان تغيير التحالفات لا تتناسب مع الواقع الإقليمي الذي كان فرض تلاقيا بين أطراف متباعدين في التعاطي مع الأزمات المحيطة بلبنان، بهدف تجنيبه أي انزلاق إلى حرائق المنطقة. والمخاطر التي فرضت هذا التوجه ما زالت قائمة ولا يبدو أنها ستتراجع".

وأشارت المصادر إلى أن الحريري أبلغ الرئيس عون خلال لقائهما أنه لن يستقيل من ​رئاسة الحكومة​ ولن يعتكف وسيبقى على رأسها، ولكنه سيلجأ إلى تغيير تحالفاته إذا استمر الأمر على هذا المنوال وإذا كان الذهاب بالصراع السياسي الذي يطلقه باسيل يأخذ هذا المنحى. وفي كل الأحوال هو لن يقبل بعد الآن أي مس بصلاحياته.

ورأت المصادر السياسية أنه مع تجديد مفاعيل التسوية بين "التيار الحر" وبين "​المستقبل​" وعدم تعديل التحالفات القائمة، ليس ممكنا تجاهل مفاعيل المرحلة السابقة من المشاحنات والسجالات التي دارت والتي لها أسباب سياسية عميقة تتصل بعناوين جوهرية تتعلق بمفهوم كل فريق في تطبيق ​اتفاق الطائف​ والشراكة في الحكم.