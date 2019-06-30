شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة النقل بالبرلمان تناقش اليوم ملفات السكة الحديد و"الطرق والكبارى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة ستجتمع بدءاً اليوم الأحد، لمناقشة العديد من طلبات الإحاطة التى قدمها الأعضاء في شأن أعمال الهيئة العامة للطرق والكبارى، وهيئة السكك الحديدية، بحضور عدد من المسئولين بالحكومة، لاسيما ممثلين عن وزارة النقل.

وفى سياق آخر، أكد "عبد الواحد" في تصريح لـ"الخليج 365"، أن التقرير النهائي في شأن مشروع قانون الملاحة الداخلية أمام الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وأن هيئة مكتب البرلمان وحدها صاحبة الاختصاص في تحديد موعد لمناقشته فى الجلسة العامة.

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وكانت اللجنة قد عدَّلت كافة المواد المُختلف عليها فى مشروع قانون الملاحة الداخلية المُقدم من الحكومة، بعد إعادته للجنة مرة أخرى، منها أحقية وزير التنمية المحلية فى إعطاء تراخيص فى شأن الوحدات الثابتة، بأن وزير النقل هو الوحيد صاحب جهة الاختصاص فى كل شيء.