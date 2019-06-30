شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: نعمل على توعية الشارع بمخاطر جماعة الإخوان المستمرة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، أن الحزب بدأ منذ الجمعة الماضية فى تنظيم احتفالات بعدد من محافظات الجمهورية لإحياء الذكرى السادسة لـثورة 30 يونيو، والتعريف بأحداثها وأسباب اندلاعها لإسقاط نظام فاشى تجنى على الشعب المصرى.

وأضاف "صميدة" أن الحزب كلف أماناته بالمحافظات على تنظيم ندوات تثقيفية للتعريف بأحداث الثورة، وتوعية الشباب بحقيقة حكم الإخوان، وما عملوا عليه من إقصاء الأحزاب والحكم المنفرد والمساس باستقلال القضاء.

وأوضح رئيس حزب المؤتمر أن الندوات تشمل أيضا العمل على توعية الشباب، بأنه ما زال لدينا عدو داخلى يعمل على ضرب استقرار الدولة بإثارة الشائعات وتشوية صورة مصر بالخارج، مشيرًا إلى أنهم يؤكدون دائما للشباب بأن التصدى لكل ما تقوم به جماعة الإخوان الإرهابية لن يكون إلا بوعى الشباب بتقدم مصر، وأن هناك من يحاول عرقلة التقدم.