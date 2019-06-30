أمين "اتحاد الشغل" التونسي يطمئن على صحة السبسي ويدعو لمكافحة الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس -أ ش أ:

زار الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي أمس السبت المستشفى العسكري بالعاصمة؛ للاطمئنان على صحة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، وفق بيان صادر عن الاتحاد.

وعبر الطبوبي عن تمنياته بالشفاء لرئيس الجمهورية الذي شهدت حالته الصحية تحسنا بعد إصابته بوعكة صحية حادة أول أمس الخميس.

Advertisements

ولفت الاتحاد إلى أن الطبوبي التقى - خلال الزيارة - رئيس مجلس الشعب محمد الناصر، الذي كان يزور رئيس الجمهورية أيضا.

وكانت الناطقة باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش قد أكدت أن الحالة الصحية لرئيس الدولة الباجي قايد السبسي في تحسن ملحوظ، مشيرة الى أن رئيس الجمهورية أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي، واطمأن على الوضع العام بالبلاد.

من جهة أخرى، أكد الأمين العام لاتحاد العام التونسي - خلال افتتاحه مؤتمر الجامعة العامة للمالية بمنطقة الحمامات الجنوبية - أنه لا مجال للحديث عن حقوق الإنسان والحريات أمام آفة الإرهاب وأمام كل من يمس من سلامة تونس ومواطنيها، داعيا الى ضرورة مكافحة آفة الإرهاب. وقال "نحن ديمقراطيون ونؤمن بالديمقراطية مع الأشخاص الذين يفهمون حقوق الإنسان والديمقراطية وليس مع الإرهابيين".