مقتل موسيقي إسرائيلي في وسط المكسيك

قالت السلطات المكسيكية إن مسلحين مجهولين قتلوا بالرصاص منسق الموسيقى الإلكترونية الإسرائيلي رونين دهان المعروف أيضا باسم بيربليكس خلال هجوم على ناد للرقص في مدينةسان لويس بوتوسي بوسط المكسيك.
وقال مكتب النائب العام لولاية سان لويس بوتوسي في بيان إن مجموعة من الرجال
ولفظ أحد الجرحى أنفاسه الأخيرة متأثرا بجروح في أحد المستشفيات فيما بعد.
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