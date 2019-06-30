مقتل موسيقي إسرائيلي في وسط المكسيك

قالت السلطات المكسيكية إن مسلحين مجهولين قتلوا بالرصاص منسق الموسيقى الإلكترونية الإسرائيلي رونين دهان المعروف أيضا باسم بيربليكس خلال هجوم على ناد للرقص في مدينة سان لويس بوتوسي بوسط المكسيك. سان لويس بوتوسي بوسط المكسيك. وقال مكتب النائب العام لولاية سان لويس بوتوسي في بيان إن مجموعة من الرجال المسلحين دخلوا النادي الواقع في جنوب المدينة في ساعة مبكرة من صباح السبت وأطلقوا النار وقتلوا دهان (45 عاما) وأصابوا ثلاثة آخرين. ولفظ أحد الجرحى أنفاسه الأخيرة متأثرا بجروح في أحد المستشفيات فيما بعد.

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