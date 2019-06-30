الجيش اليمني يحبط هجوما حوثيا بالضالع

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمكنت قوات الجيش اليمني من إحباط هجوم لمليشيا الحوثي الانقلابية شمال محافظة الضالع وكبدتهم قتلى وجرحى.
وقالت وزارة الدفاع اليمنية إن عدداً من عناصر مليشيا الحوثي قتلوا في مواجهات مع الجيش الوطني، في مديرية قعطبة شمالي الضالع، عقب محاولتهم التقدم باتجاه منطقة "الزبيريات" في جبهة "شخب" غربي قعطبة.
وتمكنت قوات الجيش والمقاومة من إحباط هجوم المليشيا وأجبرتها على التراجع، بعد تكبيدها عدداً من القتلى لا تزال جثثهم متناثرة في الجبال، وفقاً للمصدر.
وفي ذات المحافظة، استعادت قوات الجيش الوطني، مساء السبت، كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة في جبهة "حجر"، وذلك أثناء توجهها إلى مواقع المليشيا بمنطقة "الريبي".
مقتل مدني بلغم حوثي
وفي محافظة البيضاء، قتل مدني إثر انفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية مكيراس.
وقالت مصادر محلية إن مواطناً في العقد الخامس من العمر كان يرعى أغنامه بمنطقة "ذروة" في مديرية مكيراس، قبل أن ينفجر به اللغم الحوثي، ويقتله على الفور.
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