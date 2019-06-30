إيران تنتقد العقوبات الأمريكية وتهدد بالإنسحاب من الإتفاق النووي

إنتقد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، العقوبات الإقتصادية التي إتخذتها بحق إيران، لافتاً إلى أن هذه العقوبات تسمى "الدبلوماسية في وقاموس حكام الولايات المتحدة" .

وهدد موسوي بإنسحاب بلاده من الإتفاق النووي بقوله، أن أحد خيارات طهران هو الإنسحاب من الاتفاق النووي .. معتبراً ذلك رداً دبلوماسياً على الدبلوماسية الأمريكية .

وأوضح موسوي في حديث للصحفيين، إن وفاء أوروبا بالتزاماتها في الاتفاق النووي تجاه إيران هو السبب الأكثر أهمية الذي يدفع إيران للبقاء في هذا الاتفاق .. مضيفاً "إذا لم نكن متأكدين من ذلك، فإن أحد الخيارات هو انسحاب إيران من الصفقة النووية واتخاذ القرارات المستقبلية“.

وعقد الاجتماع الثاني عشر للجنة المشتركة للاتفاق النووي يوم الجمعة في فيينا، عاصمة النمسا.

وقال نائب وزير الخارجية عباس عراقي ونائبة مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، هيلغا شميد، إن المفاوضات كانت جيدة وأن الآلية المالية الأوروبية مع إيران أصبحت جاهزة.