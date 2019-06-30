"العقوبات ليست حلاً".. متى يصف ترامب الرئيس الإيراني بـ"صديقي العزيز"؟

كتب - محمد عطايا:

ترى إيران أن المسؤولين في البيت الأبيض مختلين ومصابين بأمراض عقلية، والأمر نفسه تراه الولايات المتحدة، وسط تهديدات لا تهدأ من الجانبين برد رادع وقوي على أي تعد أو ضربة عسكرية، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "هآرتس" العبرية، التي أكدت أن واشنطن بإمكانها تحويل العداوة التي بدأت منذ 40 عامًا، إلى "حلف قوي".

ويشدد الطرفان على أنهما لا يريدان الحرب في المنطقة، بينما لا يتوقفان عن التصعيد وإطلاق تهديدات تزيد من الوضع سخونة بمنطقة الخليج في الوقت ذاته.

الصحيفة العبرية أوضحت أن السلطات الإيرانية ستزيد من تخصيب...