شكرا لقرائتكم خبر عن "فى 8 نقاط ".. تعرف على خطط تطوير ميناء دمياط بالعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض تقرير لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبد الواحد، خطة الهيئة العامة لميناء دمياط خلال العام المالى الجديد 2019/2020، والتى تستهدف إدارة وتشغيل الميناء حركة السفن بالميناء.

وينقسم البرنامج إلى عدة برامج فرعية تتمثل فى الأتى:

- برنامج إدارة حركة السفن بالميناء ويهدف الى وضع منظومة إدارة حركة السفن القادمة والمغادرة من وإلى الميناء وتقديم الخدمات البحرية التى تطلبها السفن من ارشاد بحرى طبقا لقواعد النقل البحرى الدولى من خلال القوانين واقرارات الوزارية اتى تنظم هذا الأمر ومن هذه الخدمات خدمة ارشاد السفن ورسو السفن على الأرصفة والمراسى استخدام القاطرات البحرية ورباط السفن عليها حتى تسهل عمليات الشحن والتفريغ من والى السفن بشكل سهل وسريع للمساهمة فى الاقتصاد القومى.

- برنامج تشغيل وادارة واستغلال ساحات ومخازن الميناء، ويهدف الى التوسع فى مناطق التخزين من ساحات وصوامع لخدمة حركة التجارة بين جمهورية مصر العربية ودول العالم باستخدام أحدث وسائل التطور فى هذا المجال وربطها بوسائل النقل الداخلية بسهوله ويسر.

- برنامج تقديم الخدمات الإدارية لعملاء الميناء ويهدف الى تطور الهيئة من حيث تقديم خدمة التصاريح للمتعاملين معها من خلال خدمة الشباك الواحد واستكمال منظومات الكترونية حديثه.

- برنامج التصريح للغير بأداء الخدمات داخل الميناء ويهدف الى استمرار قبول طلبات المتعاملين مع الهيئة للتصريح لهم بأداء خدمات للغير داخل الميناء مع الأرتقاء بتنظيم ذلك بما يتواكب مع القرارات المنظمه.

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- برنامج انتفاع الغير بأراضى الهيئة لأداء الخدمات بالميناء ويهدف الى تطوير منظومة رفع الأراضى الغير مستغله وعرضها على المستثمرين للانتفاع بها وتعظيم العائد منها للهيئة.

- برنامج تداول البضائع من والى الميناء ويهدف إلي تسهيل خدمات تداول البضائع بشكل متطور وسريع مما يستقطب خطوط جديده من خطوط النقل العالمية.

- برنامج تقديم الخدمات والانتفاع بالمعدات للجهات العاملة داخل الهيئة ويهدف الى الاستفادة من معدات الهيئة لتعظيم العائد منها.

-برنامج تقديم خدمات للغير خارج نطاق عمل الهيئة ويهدف الى الاستفادة من ارتباط عمل الجهات الأخرى فى تعظيم ايرادات الهيئة.

وفى هذا الصدد، رأت اللجنة أن البرنامج المتعلق بانتفاع الغير بأراضى الهيئة لأداء الخدمات بالميناء، مازال لم يحقق العائد المستهدف منه نظراً لعدم التخطيط لانشاء منطقة لوجستية بالمشاركة مع القطاع الخاص لتعظيم ايرادات الميناء، وأوصت بضرورة زيادة التقديرات المستهدفة من إيرادات تنفيذ برنامج انتفاع الغير بأراضى الهيئة لأداء الخدمات بالميناء، مع التأكيد على ضرورة انشاء منطقة لوجستية بالميناء لتحقيق تلك الايرادات.