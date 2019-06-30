نائب يطالب بإنشاء هيئة "كفاءة الإنفاق" لمتابعة تمويل مشروعات الدولة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وزير المالية بأن تقوم الحكومة بإنشاء هيئه مستقلة تحت مسمى "هيئة كفاءة الإنفاق"، وأن يتم وضع مهام محددة لتلك الهيئة. وطالب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بأن تقوم هذه الهيئة بمتابعة جميع المشروعات التى تقوم الدولة بتنفيذها، وقياس كفاءة الإنفاق عند تنفيذها، وأن يكون من مهامها تقديم أنسب أساليب الإنفاق على جميع المشاريع التى يتم تنفيذها.

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