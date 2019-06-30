التحالف يدمر طائرة حوثية بدون طيار باتجاه عسير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، الأحد، اعتراض وتدمير طائرة حوثية مفخخة باتجاه عسير جنوبي السعودية.

وقال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، "إن قوات التحالف تمكنت من اعتراض طائرة ثانية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في منطقة عسير".

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن أعلن، السبت، إسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا أيضاً باتجاه مدينة جازان السعودية.



وأكد العقيد تركي المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية، باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها.

وتابع: "إننا إذ نؤكد استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".