الان تتابع التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه منطقة سكنية في منطقة عسير والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت – ولله الحمد – هذا المساء من اعتراض طائرة ثانية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في منطقة عسير الساعة الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة ( 11 : 45 ).

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