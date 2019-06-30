نقيب الاعلاميين: اقتربنا من قيد 1500 عضوية بجداول النقابة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق سعدة نقيب الاعلاميين ، أنه تم اعتماد محضر 33 قيد و أن عدد العضويات اقتربت من 1500 عضوية،مضيفا أنه جارى فحص محضر 34 قيد و التجهيز المبدئى لمحضر 35 .
وأضاف طارق سعدة فى تصريحات له ، أن النقابة تعمل على قدم وساق وتسابق الزمن من أجل النظر فى كل الملفات التى ترد للنقابة و تطبيق شروط العضوية، موضحا أن العمل يسير فى اتجاهين متوازين تقنين العضويات والجمعية العمومية و تقديم الخدمات .
ولفت طارق سعدة الى أنه سيتم طرح مصايف لأعضاء النقابة و إعداد دراسة اكتوارية للأعضاء من خلال خبير اكتوارى و دراسة العروض المقدمة من المستشفيات لعمل تعاقد للاعلاميين فى نظام علاجى و تأمين صحى .
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