كاتب سعودى عن ثورة 30 يونيو: ليست ذكرى لمصر فقط بل لكل حر يتشبث في وطن حر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب السعودى عبد العزيز الخميس، ذكرى ثورة 25 يناير ليس ذكرى لمصر فقط.. بل لكل حر يتشبث في عالم ووطن حر. وقال الكاتب السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن الإخوان عمرهم ما يفهمون وطن وقيمة تراب الوطن... همهم الحكم والتسلط، فتركيا تعبث وتقتل الليبيين، والخونة يتقاتلون في سبيل دعم القاتل. وتابع الكاتب السعودى: غدا.. ليس ذكرى لمصر فقط.. بل لكل حر يتشبث في عالم ووطن حر. Advertisements

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