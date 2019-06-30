شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معايير وضعها "الأعلى للإعلام" بشأن عمل البرامج الدينية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عددا من الضوابط و المعايير لتنظيم عمل البرامج الدينية، وذلك فى إطار حرص المجلس على ضبط المشهد الإعلامى من حيث الالتزام بالمهنية، باعتبارها ركيزة من ركائز تقدم الإعلام وتطوره. ويرصد ”الخليج 365” 6 معايير بشأن عمل البرامج الدينية فيما يلى: - يراعى أن يكون مقدم البرامج ملمّا بالقضايا الدينية -أن يكون مقدم البرامج لديه قدر من حفظ آيات القرآن الكريم والنطق الصحيح لها، وكذا إلمامه بالسيرة النبوية. -أن يكون الضيوف من علماء الدين أو أساتذة الجامعات المعروفين Advertisements -ألا تكون مواقع التواصل الاجتماعى مصدرا لإبداء الرأى أو الإفتاء فيما عدا مواقع ومراصد الأزهر الشريف ودار الإفتاء والأوقاف وجامعة الأزهر. - عدم إثارة قضايا خلافية أو آراء تثير الفتن أو تحرض على التطرف. -مراعاة عدم بث إعلانات قبل أو أثناء أو بعد البرنامج مباشرة لا تتناسب مع القيم الدينية.

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