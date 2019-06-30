شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسس مبادرة شباب بيحب بلده: 30 يونيو ثورة سيخلدها التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت ليلي مقلد، مؤسس مبادرة شباب بيحب بلده، أن ثورة ٣٠ يونيو سيخلدها التاريخ، لأنها جسدت ملحمة وطنية تمثلت في اصطفاف المصريين جنبًا إلي جنب، للتخلص من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وإنهاء الحكم الذي حاول شق وحدتهم وتدمير الهوية المصرية.

وقالت مقلد في بيان لها، إن 30 يونيو تمثل علامة فارقة في تاريخ مصر، وبداية حقيقية لانطلاقة قوية في شتى المجالات، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًة أن مصر ما زالت تدفع ثمن وحدتها وعزمها علي التخلص من رؤوس الإرهاب في ٣٠ يونيه، وهو ما يتضح في التضحيات الغالية التي يقدمها أبنائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة وكذلك المدنيين.

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وشددت مقلد، على أن الشعب المصري عازم علي اقتلاع جذور الإرهاب، ويثق في قدرة قواته المسلحة علي مواجهة العناصر الإجرامية التي تسعي إلي ترويع المواطنين، مشيرًة إلي أن ٣٠ يونيو ستظل محفورة في وجدان كل مصري، مقدمة التحية لرجال القوات المسلحة والشرطة، وللمرأة المصرية التي أثبتت قدرتها علي المشاركة الفعالة في بناء الدولة والحفاظ على استقرارها.