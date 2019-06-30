شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان البرلمان": نحرص على توفير اعتمادات لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة كانت حريصة حال مناقشة الموازنة العامة على الانتهاء من المشروعات المتعلقة بملف مياه الشرب والصرف الصحى، وتلبية الطلبات المتعلقة بهذا الملف الحيوى الذى يشغل اهتمام قطاع عريض من الشعب المصرى.

وأوضح وكيل اللجنة، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي من أبرز الملفات، وأن خطة العام الجديد تضمنت تنفيذ ما يقرب من 68 مشروعًا لمياه الشرب تتمثل في شبكات ومحطات مياه، ونحو 58 مشروعًا لإحلال وتجديد شبكات ومحطات مياه الشرب على مستوى محافظات الجمهورية.

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وأشار وكيل اللجنة إلى أن الخطة تضمنت أيضا توصيل خدمة الصرف الصحي لـ270 قرية، وتنفيذ نحو 33 مشروعًا لإحلال وتجديد شبكات ومحطات الصرف الصحى.